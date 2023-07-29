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Назаренко покинув СК Дніпро-1

Назаренко попрощався з клубом.
Сьогодні 11:10 271 0
Назаренко покинув СК Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Олександр Назаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Олександр Назаренко оголосив про свій відхід з Дніпра-1.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Прийшов час сказати: "До побачення, СК Дніпро-1!". Хочу подякувати усім партнерам по команді, усім тренерам, персоналу клубу та вболівальникам за ці 5 років!!!

Ми пройшли з вами майже весь шлях до того моменту, коли клуб опинився на тому рівні, де він є зараз. Прийшов час зробити крок далі та перегорнути сторінку", – написав Назаренко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений користувачем @aleksandr___nazarenko__29

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 не підпускатиме до команди Олександра Назаренка через рішення не продовжувати контракт з клубом, а підписати попередню угоду з Поліссям.

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