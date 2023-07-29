Назаренко покинув СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Олександр Назаренко оголосив про свій відхід з Дніпра-1.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"Прийшов час сказати: "До побачення, СК Дніпро-1!". Хочу подякувати усім партнерам по команді, усім тренерам, персоналу клубу та вболівальникам за ці 5 років!!!
Ми пройшли з вами майже весь шлях до того моменту, коли клуб опинився на тому рівні, де він є зараз. Прийшов час зробити крок далі та перегорнути сторінку", – написав Назаренко.
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Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 не підпускатиме до команди Олександра Назаренка через рішення не продовжувати контракт з клубом, а підписати попередню угоду з Поліссям.