Біля стадіону Арсенала відкрили статую Венгера

Джерело - офіційний сайт Арсенала.
Арсенал відкрив статую колишнього головного тренера команди Арсена Венгера.
Про це повідомляє пресслужба "канонірів".
Статуя розміщена біля Емірейтс Стедіум - домашньої арени команди. Француз зображений з чемпіонським кубком АПЛ.
Створив бронзову статую архітектор Джим Гай. Її висота - 3,5 метри, вага - приблизно пів тонни.
Раніше Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед.
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