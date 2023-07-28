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Біля стадіону Арсенала відкрили статую Венгера

Статуя розміщена біля Емірейтс Стедіум
Сьогодні 22:16 205 0
Біля стадіону Арсенала відкрили статую Венгера
#Арсенал (Лондон), #Арсен Венгер

Джерело - офіційний сайт Арсенала.

Арсенал відкрив статую колишнього головного тренера команди Арсена Венгера.

Про це повідомляє пресслужба "канонірів".

Статуя розміщена біля Емірейтс Стедіум - домашньої арени команди. Француз зображений з чемпіонським кубком АПЛ.

Створив бронзову статую архітектор Джим Гай. Її висота - 3,5 метри, вага - приблизно пів тонни.

Раніше Арсенал без Зінченка програв Манчестер Юнайтед.

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