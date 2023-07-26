Делегація саудівського клубу сьогодні перебувала у Парижі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився вступати в переговори з Аль-Хілалем.

Про це повідомляє L'Equipe.

Делегація саудівського клубу сьогодні перебувала у Парижі, щоб закрити угоду по трансферу Малкома, разом з цим представники Аль-Хілаля сподівалися зустрітися з 24-річним французом, однак він та його оточення відмовилися від зустрічі.

Нагадаємо, Мбаппе може бути викликаний до олімпійської збірної Франції.

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