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Мбаппе відмовився вступати в переговори з Аль-Хілалем

Делегація саудівського клубу сьогодні перебувала у Парижі
Сьогодні 22:16 218 0
Мбаппе відмовився вступати в переговори з Аль-Хілалем
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - L'Équipe.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився вступати в переговори з Аль-Хілалем.

Про це повідомляє L'Equipe.

Делегація саудівського клубу сьогодні перебувала у Парижі, щоб закрити угоду по трансферу Малкома, разом з цим представники Аль-Хілаля сподівалися зустрітися з 24-річним французом, однак він та його оточення відмовилися від зустрічі.

Нагадаємо, Мбаппе може бути викликаний до олімпійської збірної Франції.

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