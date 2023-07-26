Французький нападник хоче здійснити дитячу мрію

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе може бути викликаний до олімпійської збірної Франції наступного року.

Про це повідомляє L'Equipe.

Саме у наступному році відбудуться літні Олімпійські ігри у Парижі, а сам гравець раніше стверджував, що взяти участь в Олімпіаді у своєму рідному місті - його дитяча мрія.

Головний тренер збірної Сільвен Ріполь та Федерація футболу Франції із задоволенням підтримають таку ініціативу гравця.

Мбаппе хотів би отримати гарантії від свого майбутнього клубу, що йому дозволять зіграти на олімпійському турнірі і відповідно пропустити значну частину передсезонної підготовки.

Нагадаємо, представники Аль-Хілаля зустрінуться з Мбаппе.

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