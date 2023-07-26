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Представники Аль-Хілаля зустрінуться з Мбаппе

Французу пропонується перейти в Аль-Хілаль на один сезон
Сьогодні 16:25 189 0
Представники Аль-Хілаля зустрінуться з Мбаппе
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль продовжує працювати над трансфером нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Цього тижня делегація саудівського клубу прибуде у Париж, щоб провести зустріч з 24-річним французом та представити йому їхню пропозицію.

Мбаппе пропонується перейти в Аль-Хілаль на один сезон - до літа наступного року з можливістю безплатно покинути команду.

Саудити готові платити нападнику 200 мільйонів євро на рік + комерційні угоди та право зображення, завдяки чому зарплатня Мбаппе може зрости до 700 мільйонів.

Раніше Манчестер Юнайтед та Челсі відмовилися від трансферу Мбаппе.

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