Визначився транслятор матчу Шахтар - Тоттенгем

Джерело - tribuna.com.
Товариський матч Шахтаря з Тоттенгемом транслюватиме XSPORT.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Благодійна зустріч пройде 6 серпня о 16.00 у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур.
Під час гри на підтримку народу України буде зібрано кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, який надає фінансову підтримку, гуманітарну й медичну допомогу дітям і родинам по всій Україні від початку повномасштабної війни Росії проти України.
Тоттенгем також зробить фінансовий внесок і додаткову пожертву з чистого прибутку від продажу квитків.
Нагадаємо, тренер Тоттенгема розповів про благодійний матч з Шахтарем.
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