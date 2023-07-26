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Визначився транслятор матчу Шахтар - Тоттенгем

Матч відбудеться 6 серпня
Сьогодні 14:10 218 0
Визначився транслятор матчу Шахтар - Тоттенгем
#Тоттенгем, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Товариський матч Шахтаря з Тоттенгемом транслюватиме XSPORT.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Благодійна зустріч пройде 6 серпня о 16.00 у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур.

Під час гри на підтримку народу України буде зібрано кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, який надає фінансову підтримку, гуманітарну й медичну допомогу дітям і родинам по всій Україні від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Тоттенгем також зробить фінансовий внесок і додаткову пожертву з чистого прибутку від продажу квитків.

Нагадаємо, тренер Тоттенгема розповів про благодійний матч з Шахтарем.

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