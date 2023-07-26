Вербич – після перемоги над Дніпром-1: Нам ще зарано розбирати ігри Марселя

Колишній гравець київського Динамо не поспішає відправляти свою нинішню команду в наступний раунд

Джерело - Чемпіон.

Беньямін Вербич обережно відреагував на перемогу Панатінаїкоса над Дніпром-1 (3:1) у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

- Як вдалося так легко перемогти?

- Я думаю, що було нелегко. Тому що в другому таймі Дніпро-1 володів мʼячем і нам доводилось багато бігати за ним. Це нам не подобається і не підходить. Ми намагались контролювати мʼяч, але суперник тиснув на нас все вище. І в цьому була проблема. Але в нас трохи старша, доросліша команда, ніж у Дніпра-1. І ми реалізували моменти, які в нас були.

- Результатом задоволені повністю?

- Так, звісно. Шкода тільки останнього гола. Зі штрафного. Але що поробиш, будемо шукати, хто помилився. Головне було перемогти й ми це зробили.

- Вже можна розбирати ігри Марселя?

- Ще ні. В нас іще має бути другий матч. В Афінах буде дуже спекотно. Тож будемо старатися добре зіграти й перемогти.

Матч-відповідь між Панатінаїкосом та Дніпром-1 відбудеться 1 серпня у Греції. Початок - о 20:30 за київським часом. Переможець протистояння зустрінеться у 3-му раунді з французьким Марселем.

Нагадаємо, Євген Селезньов по-філософськи прокоментував поразку українського клубу в його дебютному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Володимир Крупчук, для Чемпіона

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!