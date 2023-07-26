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Селезньов: Щоб досягнути результату, Дніпру-1 не вистачило голів

Ексфутболіст по-філософськи відреагував на підсумок історичного матчу для дніпровського клубу
Сьогодні 00:49 175 0
Селезньов: Щоб досягнути результату, Дніпру-1 не вистачило голів
Фото - інстаграм Євгена Селезньова
#Ліга чемпіонів, #Панатінаїкос, #Євген Селезньов, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Євген Селезньов прокоментував поразку СК Дніпро-1 у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від грецького Панатінаїкоса (1:3).

- Чого, на вашу думку, не вистачило Дніпру-1, щоб досягнути результату?

- Я завжди по-філософськи до цього ставився. Не вистачило голів. Але на даний час є, що є. Хлопці молодці, бились до кінця.

- Які шанси ще є в команди, щоб поборотися за Лігу чемпіонів?

- Важко сказати. Є ще гра на виїзді. Хлопці будуть робити максимум.

- Якби вдалося переграти цей матч, думаєш, був би вдаліший рахунок?

- Я не можу сказати, не люблю давати прогнози. Треба проаналізувати цю гру і рухатись далі.

Матч-відповідь між Панатінаїкосом та Дніпром-1 відбудеться 1 серпня у Греції. Початок - о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ поширилася чутка, що Селезньов отримає посаду в структурі віцечемпіонів України.

Володимир Крупчук, для Чемпіона

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