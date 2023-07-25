Українська команда невдало стартувала у кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 поступився Панатінаїкосу.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 1 серпня. Нагадаємо, що переможець протистояння СК Дніпро-1 - Панатінаїкос у наступному раунді турніру зіграє з французьким Марселем.

Ліга чемпіонів

Другий кваліфікаційний раунд

Перший матч, 25 липня

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Шпорар, 0:2 - 74 Джурічич, 0:3 - 84 Йоаннідіс (пен), 1:3 - 90 Танчик

Дніпро-1: 12. Кінарейкін, 30. Кравець (26 Каплієнко, 73), 39. Сваток (кап) (3 Адамюк,61), 5. Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко (34 Танчик,84), 22.Рубчинський, 23.Бланко (6 Горін, 83), 10.Третьяков (25 Когут, 61), 9.Гуцуляк, 7.Довбик.

Панатінаїкос: 91.Бріньйоллі, 3.Хуанкар, 23.Магнуссон, 5.Шенкевелд (кап) (21.Єдвай, 23), 27.Котсірас, 52.Вільєна (18.Чокай,71), 4.Перес, 31.Джурічіч (17.Мансіні, 78), 10.Бернард (77.Вербіч.70), 34.Палаціос, 9.Шпорар (7.Іоаннідіс, 78).

Попередження: Гуцуляк, 69.