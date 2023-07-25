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Осасуну допустили до єврокубків

Осасуна зіграє у Лізі конференцій
Сьогодні 14:55 212 0
Осасуну допустили до єврокубків
#Осасуна

Джерело - sportarena.com.

Осасуна зможе зіграти у розіграші Ліги конференцій сезону 2023/24. Раніше Памплонці були відсторонені від єврокубків Апеляційним комітетом УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Комітет з контролю, етики та дисципліни УЄФА не допустив Осасуну до участі у Лізі конференцій-2023/24. Інспектори проінформували клуб про результати звіту, де наголосили на невідповідності памплонців нормам змагань. Апеляція клубу також не пройшла. Замість Осасуни УЄФА була готова допустити до змагань Атлетік із Більбао.

Осасуна повідомляла, що звіт відноситься до подій сезону-2013/14, коли клуб звинувачувався у причетності до організації договірних матчів. Згідно з позицією клубу, до порушення причетне попереднє керівництво.

Памплонці звернулися до Спортивного арбітражного суду Лозанни з оскарженням згаданого рішення. Цього разу УЄФА прислухалася до доказів Осасуни. Офіційний вердикт свідчить: клуб із Памплони допущений до участі в раунді плей-офф Ліги конференцій. Матчі за її участю відбудуться 24 та 31 серпня.

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