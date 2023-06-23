Осасуну не допустили у єврокубки

Джерело - osasuna.es.
УЄФА не допустив Осасуну до участі в Лізі конференцій на сезон 2023/24.
Про це повідомляє пресслжба клубу.
УЄФА відмовив Осасуні в праві брати участь у єврокубках, яке команда виборола за підсумками розіграшу Ла-Ліги в сезоні 2022/23. Памплонська команда посіла підсумкове сьоме місце в турнірній таблиці
Осасуну було покарано за участь у договірних матчах у 2013 році. Клуб має намір подати апеляцію.
У зв'язку із цим путівку в Лігу конференцій замість Осасуни отримає Атлетік, який посів 8 місце в турнірній таблиці Ла Ліги за підсумками сезону.
Раніше став відомий календар нового сезону Ла-Ліги.