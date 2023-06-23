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Осасуну не допустили у єврокубки

Осасуну не допустили у єврокубки
Сьогодні 21:25 182 0
Осасуну не допустили у єврокубки
#Осасуна, #УЄФА

Джерело - osasuna.es.

УЄФА не допустив Осасуну до участі в Лізі конференцій на сезон 2023/24.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

УЄФА відмовив Осасуні в праві брати участь у єврокубках, яке команда виборола за підсумками розіграшу Ла-Ліги в сезоні 2022/23. Памплонська команда посіла підсумкове сьоме місце в турнірній таблиці

Осасуну було покарано за участь у договірних матчах у 2013 році. Клуб має намір подати апеляцію.

У зв'язку із цим путівку в Лігу конференцій замість Осасуни отримає Атлетік, який посів 8 місце в турнірній таблиці Ла Ліги за підсумками сезону.

Раніше став відомий календар нового сезону Ла-Ліги.

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