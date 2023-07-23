MEGOGO пропонує створити канал УПЛ-ТБ

Спочатку планується безплатний показ

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO визначився з пропозицією клубам УПЛ щодо трансляції матчів.

Про це повідомляє KDK.

У медіасервісі пропонують створити телеканал УПЛ-ТБ і спершу показувати його безплатно, але вже восени продати на різні платні платформи – без ексклюзивного права у когось, але за невелику ціну (вочевидь, по звичній системі Pay-TV, коли платформа платить за продукт і включає його у підписку).

Раніше 13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ.

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