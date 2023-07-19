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13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ

Верес та Шахтар підтримали проєкт
Сьогодні 17:13 325 0
13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ
#Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

13 клубів УПЛ проголосували за створення проєкту УПЛ-ТБ.

Про це повідомляє КDK.

Шахтар і Верес спершу взяли паузу, але "гірники" вже заявили, що приєднуються, рівняни теж погодились передати права, хоч і на певних умовах (самі роблять продакшн).

Клуби домовились, що всі матчі сезону 2023/24 будуть транслюватися безплатно на усіх можливих платформах. 

Наступний сезон – платні трансляції на ОТТ-платформах і Youtube. Через сезон – платні трансляції на власній ОТТ-платформі УПЛ-ТБ (поки що це лише плани).

Відзначимо, що 20 липня клуби проведуть ще одну нараду для уточнення деталей.

Повідомлялося, що на трансляцію матчів УПЛ претендує XSport

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