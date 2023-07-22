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MEGOGO зробив пропозицію клубам УПЛ щодо трансляцій матчів сезону-2023/24

Панченко прокоментував пропозицію MEGOGO клубам УПЛ
Вчора 22:52 590 1
MEGOGO зробив пропозицію клубам УПЛ щодо трансляцій матчів сезону-2023/24
#Megogo, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Клубам УПЛ була зроблена пропозиція від MEGOGO щодо трансляцій матчів сезону-2023/24.

Про це розповів керівник спортивного департаменту компанії Артем Панченко.

"MEGOGO вчора в середині дня повідомив УПЛ про те, що зробить в пʼятницю, 21 липня (вчора) офіційний оффер стосовно трансляції сезону УПЛ 2023/24.

Цей оффер був вчора ввечері надісланий лізі та сьогодні його вже вивчають клуби, і найближчими днями прийматимуть відповідне рішення", - відзначив Панченко.

Раніше повідомлялося, що 13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ.

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