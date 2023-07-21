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Динамо Загреб підпише Михайліченка

Богдан Михайліченко змінить клуб
Вчора 23:23 200 0
Динамо Загреб підпише Михайліченка
#Андерлехт, #Динамо Загреб, #Богдан Михайліченко, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко продовжить карʼєру у загребському Динамо.

Про це повідомляє Le Soir.

Українець стане повноцінним гравцем хорватського клубу. Чинний контракт з Андерлехтом розрахований до літа 2024 року.

Михайліченко перейшов до Андерлехта влітку 2020 року із Зорі. У складі бельгійського клубу забив 1 гол та зробив 2 асисти в 51 матчі.

Минулий сезон провів в оренді в Шахтарі, який не реалізував опцію викупу за 4 млн євро. У складі гірників Богдан зіграв 32 матчі, забив 2 мʼячі та віддав 5 гольових. 

Раніше Михайліченка повернули до тренувань із основою Андерлехта.

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