Динамо Загреб підпише Михайліченка

Богдан Михайліченко змінить клуб

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко продовжить карʼєру у загребському Динамо.

Про це повідомляє Le Soir.

Українець стане повноцінним гравцем хорватського клубу. Чинний контракт з Андерлехтом розрахований до літа 2024 року.

Михайліченко перейшов до Андерлехта влітку 2020 року із Зорі. У складі бельгійського клубу забив 1 гол та зробив 2 асисти в 51 матчі.

Минулий сезон провів в оренді в Шахтарі, який не реалізував опцію викупу за 4 млн євро. У складі гірників Богдан зіграв 32 матчі, забив 2 мʼячі та віддав 5 гольових.

Раніше Михайліченка повернули до тренувань із основою Андерлехта.