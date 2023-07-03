Пятов і Михайліченко не полетіли на збори Шахтаря

«Гірники» в тренувальному режимі готуються до нового сезону

Шахтар вирушив у Роттердам на передсезонні збори.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На зборах у Нідерландах Шахтар планує провести 5 контрольних матчів.

Склад Шахтаря на передсезонних зборах:

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Рєзнік, Тимур Пузанков, Денис Твардовський

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козик, Данило Удод, Ярослав Ракицький, Віктор Корнієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк, Деніл Кастільо, Артур Микитишин, Олексій Кащук, Антон Глущенко, Хусрав Тоіров

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі, Богдан В'юнник, Андрій Борячук.

У складі відсутні Андрій Пятов і Богдан Михайліченко. Угода 39-річного воротаря з клубом закінчилася 30 червня, і, схоже, Пятов усе-таки залишить клуб.

Нагадаємо, Ван Леувен - головний тренер Шахтаря.