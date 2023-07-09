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Михайліченка повернули до тренувань із основою Андерлехта

Раніше українця відсилали до резервної команди
Сьогодні 13:40 288 0
Михайліченка повернули до тренувань із основою Андерлехта
#Андерлехт, #Богдан Михайліченко, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Лівий захисник Андерлехта Богдан Михайліченко разом із основою проведе найближчі тренувальні збори команди в Австрії.

Про це повідомляє офіційний сайт брюссельського клубу

Прізвище українця є в списку футболістів, яких взяв на перший збір головний тренер Андерлехта Браян Рімер.

Раніше повідомлялося, що Рімер прийняв рішення заслати Михайліченка тренуватися з резервною командою, проте, за даними La Dernière Heure, зрештою наставник Андерлехта передумав й вирішив дати українцеві шанс проявити себе на зборах в Австрії.

Рімер хоче, щоб Михайліченко склав конкуренцію на лівому фланзі оборони 21-річному Муссі Н'Діає, або хоча б показав реальну здатність якісно підміняти сенегальця.

У разі, якщо здібності Михайліченка не задовольнять Рімера, після повернення з Австрії Андерлехт повернеться до первинного рішення щодо українця - відправить того в дубль та підшукуватиме можливість для трансферу.

Нагадаємо у сезоні-2022/23 Богдан Михайліченко на правах оренди виступав за Шахтар, проте донецький клуб не використав опцію на викуп фулбека.

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