Лейпциг спростував домовленість з Манчестер Сіті щодо Гвардіола

Директор Лейпцига Макс Еберл спростував інформацію про те, що захисник команди Йошко Гвардіол знаходиться в кроці від переходу до Манчестер Сіті.

Про це розповів сам функціонер.

"Факт полягає в тому, що Ман Сіті хотів би його підписати. Проте зараз ми дуже далекі від того, щоб домовитися. Ніякої згоди немає, навіть близько.

У будь-якому випадку, було багато чого написано, і остання інформація про Йошко здивувала нас усіх. Але, як ви бачите, Йошко зараз тут, з нами на передсезонному зборі, тому це неправда.

Він не проходив медичне обстеження у Манчестер Сіті — ми вперше про це чуємо. І я не думаю, що він зробив би це за нашими спинами, тому що він великий професіонал", - відзначив Еберл.