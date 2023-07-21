Хацкевич спростував інформацію до приєднання до польського клубу Скра 1921

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич не ставав консультантом польського аматорського клубу Скра 1921.

Про це він заявив порталу Dynamo.kiev.ua.

"Те, що я прочитав в інтернеті про мою роботу в клубі Скра 1921, мене дуже здивувало, якщо не сказати більше. На початку червня я повернувся до Європи, і з того часу не давав жодного інтерв’ю ні польським, ні українським ЗМІ або інтернет-ресурсам.