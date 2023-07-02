Хацкевич: Вдруге прийти в Динамо в якості тренера? Ні

Джерело - Sport Arena.
Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич виключає можливість повернення в київський клуб на посаду головного тренера.
Про це білорус розповів порталу Sport Arena.
"Є плани повернутися додому, в Київ. Але ще є моменти, пов’язані з білоруським паспортом. Якщо будуть пропозиції з України, то я повернуся і поки не буду займатися посвідкою на постійне проживання в Європі. У мене є дата, коли я остаточно визначуся. У мене є пропозиція з Азії, але зараз все упирається - або мені чекати наступного трансферного вікна, або приймати ті пропозиції, які зараз є.
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"Знаєте, в Динамо я пройшов і U-19, був і в першій лізі, і в першій команді. Можливо, на посаду спортивного директора - будь ласка, я б із задоволенням прийшов би. Там є тренер. Зараз є Саша Шовковський, який показав у цих іграх, що вміє керувати командою, впливати на футболістів. Вдруге прийти в Динамо в якості тренера? Ні", - сказав Хацкевич.
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