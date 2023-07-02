Хацкевич: Вдруге прийти в Динамо в якості тренера? Ні

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич виключає можливість повернення в київський клуб на посаду головного тренера.

Про це білорус розповів порталу Sport Arena.

"Є плани повернутися додому, в Київ. Але ще є моменти, пов’язані з білоруським паспортом. Якщо будуть пропозиції з України, то я повернуся і поки не буду займатися посвідкою на постійне проживання в Європі. У мене є дата, коли я остаточно визначуся. У мене є пропозиція з Азії, але зараз все упирається - або мені чекати наступного трансферного вікна, або приймати ті пропозиції, які зараз є.