Хацкевич став консультантом польського аматорського клубу Скра 1921

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич почав працювати у варшавській Скрі 1921.

Про це повідомляє фейсбук клубу.

49-річний білоруський фахівець буде обіймати посаду консультанта.

"Наразі в мене є вільний час не лише для сім’ї, але й для того, щоб пограти у футбол з друзями. Польський клуб, з яким я буду працювати - аматорський, в ньому немає професійних гравців, але рівень футболу досить високий.