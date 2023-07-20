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Хацкевич став консультантом польського аматорського клубу Скра 1921

Білорус почав працювати у варшавській Скрі 1921
Сьогодні 14:00 195 0
Хацкевич став консультантом польського аматорського клубу Скра 1921
#Олександр Хацкевич

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець та тренер Динамо Олександр Хацкевич почав працювати у варшавській Скрі 1921.

Про це повідомляє фейсбук клубу.

49-річний білоруський фахівець буде обіймати посаду консультанта.

"Наразі в мене є вільний час не лише для сім’ї, але й для того, щоб пограти у футбол з друзями. Польський клуб, з яким я буду працювати - аматорський, в ньому немає професійних гравців, але рівень футболу досить високий.

  Хацкевич: Вдруге прийти в Динамо в якості тренера? Ні

Я хочу допомогти хлопцям досягти успіху. Професійна допомога тренеру Скра, розкриття потенціалу окремих гравців і команди в цілому, підготовка команди до переходу на професійний рівень - на цьому буде зосереджена моя увага", - прокоментував призначення Хацкевич.

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