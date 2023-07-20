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Інтер відмовився відновлювати переговори з Лукаку

Інтер не планує повертати Лукаку
Сьогодні 17:12 217 0
Інтер відмовився відновлювати переговори з Лукаку
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - sport.ua.

Інтер відмовився відновлювати переговори з приводу трансферу Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Раніше Інтер активно працював над повноцінним викупом Лукаку. Однак у певний момент форвард перестав виходити на зв'язок із представниками клубу, а керівництво "чорно-синіх" дізналося, що 30-річний бельгієць уже протягом місяця потайки веде переговори з принциповим суперником, Ювентусом.

Після цього Інтер моментально перервав усі спроби повернути Лукаку. Водночас, для самого гравця варіант із Ювентусом стає все менш імовірним, оскільки туринці не можуть продати Душана Влаховіча.

Лукаку останніми днями виходив на зв'язок із представниками Інтера і намагався відновити переговори, однак у відповідь почув тверде "ні" від президента клубу Стівена Чжана.

Нагадаємо, Срна перебуває в Мілані для переговорів з Інтером щодо Трубіна.

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