Лукаку намагався знову контактувати з Інтером щодо трансферу

Нападник Челсі Ромелу Лукаку намагався знову сконтактувати з Інтером щодо повноцінного трансферу.
Про це повідомляє Football Italia.
Ромелу у підсумку націлився на перехід до туринської команди, однак виникли певні проблеми з відсутністю конкретних пропозицій щодо Душана Влаховича.
Гравець спробував повернутися до варіанту з Інтером, ультрас якого публічно розкритикували форварда.
Проти підписання футболіста також виступали ультрас Ювентуса.
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