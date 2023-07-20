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Лукаку намагався знову контактувати з Інтером щодо трансферу

Сьогодні 14:53 145 0
Лукаку намагався знову контактувати з Інтером щодо трансферу

Нападник Челсі Ромелу Лукаку намагався знову сконтактувати з Інтером щодо повноцінного трансферу.

Про це повідомляє Football Italia.

Ромелу у підсумку націлився на перехід до туринської команди, однак виникли певні проблеми з відсутністю конкретних пропозицій щодо Душана Влаховича.

Гравець спробував повернутися до варіанту з Інтером, ультрас якого публічно розкритикували форварда.

Проти підписання футболіста також виступали ультрас Ювентуса.

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