Лукаку намагався знову контактувати з Інтером щодо трансферу

Нападник Челсі Ромелу Лукаку намагався знову сконтактувати з Інтером щодо повноцінного трансферу.

Про це повідомляє Football Italia.

Ромелу у підсумку націлився на перехід до туринської команди, однак виникли певні проблеми з відсутністю конкретних пропозицій щодо Душана Влаховича.

Гравець спробував повернутися до варіанту з Інтером, ультрас якого публічно розкритикували форварда.

Проти підписання футболіста також виступали ультрас Ювентуса.

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