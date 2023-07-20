Срна перебуває в Мілані для переговорів з Інтером щодо Трубіна

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна відучора перебуває у Мілані.
Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
Він проводить перемовини з Інтером щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна.
Сторони досі розходяться у ціні - міланці оцінюють 21-річного футболіста у 15 мільйонів євро. Це на 20 мільйонів менше, ніж очікують отримати гірники.
Зазначається, що проблема може бути вирішена завдяки включенню в угоду певного відсотка від наступного продажу українця.
Раніше Шахтар оголосив про перехід Педріньйо.
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