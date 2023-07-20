Срна перебуває в Мілані для переговорів з Інтером щодо Трубіна

Сторони досі розходяться у ціні за українського гокліпера

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна відучора перебуває у Мілані.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Він проводить перемовини з Інтером щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна.

Сторони досі розходяться у ціні - міланці оцінюють 21-річного футболіста у 15 мільйонів євро. Це на 20 мільйонів менше, ніж очікують отримати гірники.

Зазначається, що проблема може бути вирішена завдяки включенню в угоду певного відсотка від наступного продажу українця.

Раніше Шахтар оголосив про перехід Педріньйо.

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