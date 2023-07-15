Фулгем назвав ціну Митровича

Митрович може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Фулгем готовий продати нападника Александра Митровича в Аль-Хілаль за 50 млн євро.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Перший запит у 30 мільйонів євро цього тижня був відхилений англійцями – зазначається, що клуб вимагає за перехід 28-річного футболіста 50 мільйонів.

Митрович є пріоритетною ціллю для Аль-Хілаля на ринку, він вже прийняв умови 3-річного контракту. Зарплата Александра становитиме 25 мільйонів євро на рік.

Минулого сезону Митрович забив 14 голів та зробив дві результативні передачі у 24 матчах АПЛ.

Раніше Аль-Хілаль узгодив контракт з Митровичем.