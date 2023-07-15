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Аль-Хілаль узгодив контракт з Митровичем

Митрович може змінити клуб
Сьогодні 09:09 194 0
Аль-Хілаль узгодив контракт з Митровичем
#Аль-Хілаль, #Футбольні трансфери, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фулгема Александр Митрович відкритий до переходу в саудівський Аль-Хілаль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони вже домовилися про умови контракту, але все залежить від Фулгема, який раніше відхилив першу пропозицію від Аль-Хілаля в розмірі 30 мільйонів євро.

Митрович - головна трансферна ціль Аль-Хілаля, тож саудівці вже підготували другу пропозицію по 28-річному сербу.

Минулого сезону Александр забив 14 голів та зробив дві результативні передачі у 24 матчах АПЛ. 

Раніше Аль-Хілаль оголосив про підписання хавбека Лаціо Милинковича-Савича

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