Аль-Хілаль узгодив контракт з Митровичем

Митрович може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фулгема Александр Митрович відкритий до переходу в саудівський Аль-Хілаль.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони вже домовилися про умови контракту, але все залежить від Фулгема, який раніше відхилив першу пропозицію від Аль-Хілаля в розмірі 30 мільйонів євро.

Митрович - головна трансферна ціль Аль-Хілаля, тож саудівці вже підготували другу пропозицію по 28-річному сербу.

Минулого сезону Александр забив 14 голів та зробив дві результативні передачі у 24 матчах АПЛ.

Раніше Аль-Хілаль оголосив про підписання хавбека Лаціо Милинковича-Савича