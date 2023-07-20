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Почеттіно: У нас занадто багато гравців, яких потрібно перевірити

Тренер Челсі прокоментував широкий вибір гравців команди
Сьогодні 09:58 324 0
Почеттіно: У нас занадто багато гравців, яких потрібно перевірити
Фото: Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Daily Mail.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно задоволений наявністю широкого вибору гравців.

Про це він розповів порталу Daily Mail.

"У нас занадто багато гравців, яких потрібно перевірити. Нам потрібно оцінити, проаналізувати і подивитися, що з ними станеться в сезоні. Багато рішень, які ми маємо прийняти. Безумовно, всі вони мають якість, їм потрібен час, аби показати, що здатні конкурувати за місце в команді.

  Почеттіно - про Мудрика: Це молодий хлопець з дивовижним потенціалом

Я не бачу в цьому проблеми. Для мене це добре, що в нас багато гравців під час цієї передсезонки. Ми можемо переглядати їх та оцінювати, чи є в них потенціал на майбутнє", - сказав Почеттіно.

Напередодні Мудрик разом з Челсі вирушив в турне до США.

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