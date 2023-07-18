Гай став асистентом ван Леувена у Шахтарі

Олексій Гай повернувся у Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Шахтаря Олексій Гай увійшов у тренерський штаб команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, новий головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен запросив його у свій штаб. Гай вже приступив до своїх нових обов'язків на зборі "гірників".

Минулого сезону 40-річний спеціаліст працював асистентом та аналітиком у штабі Романа Григорчука у Чорноморці.

Відзначимо, що Гай виступав за Шахтар з 2000 по 2013 рік.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише бразильського захисника.