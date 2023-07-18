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Гай залишив тренерський штаб Чорноморця

Асистент Романа Григорчука пішов з одеського клубу
Сьогодні 12:25 407 0
Гай залишив тренерський штаб Чорноморця
#Чорноморець, #Олексій Гай

Джерело - sport.ua.

Олексій Гай залишив тренерський штаб Чорноморця.

Про це повідомила пресслужба одеського клуба.

"Ми дякуємо Олексію за роботу в клубі, за професіоналізм та відданість Одесі. Вдячні Олексію Гаю, що в перші місяці війни залишився в нашому місті й брав участь в усіх соціальних проєктах "Чорноморця". Як і голи Олексія в чорно-синій футболці, будемо завжди пам'ятати очі дітей-переселенців, яких тренував Олексій Гай. Це були неймовірні емоції.

Ми не прощаємось з Олексієм, а говоримо один одному "до нових зустрічей!", - сказано в заяві одеситів.

Відзначимо, що Гай працював асистентом та аналітиком у штабі Романа Григорчука. За неофіційною інформацією, він продовжить кар'єру в Шахтарі у якості помічника Патріка ван Леувена.

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