Олексій Гай залишив тренерський штаб Чорноморця.

Про це повідомила пресслужба одеського клуба.

"Ми дякуємо Олексію за роботу в клубі, за професіоналізм та відданість Одесі. Вдячні Олексію Гаю, що в перші місяці війни залишився в нашому місті й брав участь в усіх соціальних проєктах "Чорноморця". Як і голи Олексія в чорно-синій футболці, будемо завжди пам'ятати очі дітей-переселенців, яких тренував Олексій Гай. Це були неймовірні емоції.

Ми не прощаємось з Олексієм, а говоримо один одному "до нових зустрічей!", - сказано в заяві одеситів.