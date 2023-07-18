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Вернидуб: Організм вже не готовий до великих навантажень

Віталій Вернидуб прокоментував рішення про завершення кар'єри гравця
Вчора 23:35 271 0
Вернидуб: Організм вже не готовий до великих навантажень
#Кривбас, #Віталій Вернидуб

Джерело - fckryvbas.com.

Колишній захисник Кривбаса Віталій Вернидуб пояснив рішення завершити кар’єру гравця.

Про це розповів сам футболіст.

"Вважаю, зараз саме той час, коли треба це зробити. У сезоні-2022/23 було багато травм — подібне у мене вперше. Організм вже не так готовий до великих навантажень, як колись. Грати сто відсотків матчів в УПЛ не міг.

Я відчував, що потрібно робити крок далі. Не хотілось підставляти тренерський штаб і керівництво Кривбасу. Сидіти, лікуватись і просто заробляти гроші — це не для мене. Ніколи б ні рука, ні нога не підійнялася так вчинити.

Тим більше, керівництво клубу так багато робить для команди: в такий складний час, коли йде війна, вони нам сильно допомагають, створюють чудові умови, що заслуговує лише на оплески. Я відчував, що час прийшов. Тому і прийняв це непросте рішення", - відзначив Вернидуб.

Раніше Віталій Вернидуб увійшов до тренерського штабу свого батька у Кривбасі.

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