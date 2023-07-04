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Вернидуб завершив кар'єру

35-річний центральний оборонець вирішив повісити бутси на цвях після 19 років виступів на професійному рівні.
Сьогодні 21:10 462 0
Вернидуб завершив кар'єру
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віталій Вернидуб

Джерело - fckryvbas.com.

Захисник Кривбаса Віталій Вернидуб прийняв рішення завершити професійну карʼєру.

Про це повдіомляє пресслужба криворіжців.

За Кривбас 35-річний оборонець виступав із літа минулого року, коли команду очолив його батько Юрій. Минулого сезону зіграв 11 матчів і забив 1 гол.

Більшу частину своєї кар'єри (2012 – 2015 і 2018 – 2022 роки) Вернидуб провів у луганській Зорі. Також захищав кольори Металурга із Запоріжжя та азербайджанської Габали.

Раніше Кривбас покинуло троє гравців.

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