Вернидуб завершив кар'єру

35-річний центральний оборонець вирішив повісити бутси на цвях після 19 років виступів на професійному рівні.

Захисник Кривбаса Віталій Вернидуб прийняв рішення завершити професійну карʼєру.

Про це повдіомляє пресслужба криворіжців.

За Кривбас 35-річний оборонець виступав із літа минулого року, коли команду очолив його батько Юрій. Минулого сезону зіграв 11 матчів і забив 1 гол.

Більшу частину своєї кар'єри (2012 – 2015 і 2018 – 2022 роки) Вернидуб провів у луганській Зорі. Також захищав кольори Металурга із Запоріжжя та азербайджанської Габали.

Раніше Кривбас покинуло троє гравців.