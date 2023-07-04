Вернидуб завершив кар'єру

Джерело - fckryvbas.com.
Захисник Кривбаса Віталій Вернидуб прийняв рішення завершити професійну карʼєру.
Про це повдіомляє пресслужба криворіжців.
За Кривбас 35-річний оборонець виступав із літа минулого року, коли команду очолив його батько Юрій. Минулого сезону зіграв 11 матчів і забив 1 гол.
Більшу частину своєї кар'єри (2012 – 2015 і 2018 – 2022 роки) Вернидуб провів у луганській Зорі. Також захищав кольори Металурга із Запоріжжя та азербайджанської Габали.
Раніше Кривбас покинуло троє гравців.