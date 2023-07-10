Віталій Вернидуб увійшов до тренерського штабу свого батька у Кривбасі

Віталій буде відповідати за дії гравців у захисті

Джерело - ФК Кривбас.

Колишній захисник Кривбасу Віталій Вернідуб, який нещодавно завершив ігрову кар'єру, увійшов до тренерського штабу свого батька.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Віталій відповідатиме за дії гравців у захисті, а також, за його словами, буде буферною зоною між командою та наставниками.

Нагадаємо, що 35-річний центральний захисник вирішив повісити бутси на цвях після 19 років виступів на професійному рівні.

За ці роки Вернідуб-молодший захищав кольори чотирьох клубів: Кривбасу, запорізького Металурга, Зорі та азербайджанської Габали.