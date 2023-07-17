Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Гаррі Магвайр прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Цього літа 30-річний центрбек залишить клуб.
Учора сам Гаррі публічно оголосив, що більше не є капітаном МЮ. Рішення позбавити його капітанської пов’язки прийняв головний тренер Ерік тен Гаг.
Harry #Maguire has decided to leave #ManchesterUnited after #TenHag’s choice to remove him from the captain’s role. #transfers #MUFC https://t.co/5p1qWkoQOM— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2023
У підписанні Магвайра зацікавлений Вест Гем.
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