Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед

Гаррі Магвайр прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Цього літа 30-річний центрбек залишить клуб.

Учора сам Гаррі публічно оголосив, що більше не є капітаном МЮ. Рішення позбавити його капітанської пов’язки прийняв головний тренер Ерік тен Гаг.

Harry #Maguire has decided to leave #ManchesterUnited after #TenHag’s choice to remove him from the captain’s role. #transfers #MUFC https://t.co/5p1qWkoQOM