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Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед

Учора сам Гаррі публічно оголосив, що більше не є капітаном МЮ
Сьогодні 09:52 256 0
Магвайр прийняв рішення покинути Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Гаррі Магвайр прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Цього літа 30-річний центрбек залишить клуб. 

Учора сам Гаррі публічно оголосив, що більше не є капітаном МЮ. Рішення позбавити його капітанської пов’язки прийняв головний тренер Ерік тен Гаг.

У підписанні Магвайра зацікавлений Вест Гем.

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