Сич розпочне сезон у складі Руха

Джерело - sport.ua.
Правий захисник молодіжної збірної України Олексій Сич після нетривалого відпочинку 18 липня відновить тренувальний процес у складі львівського Руха.
Про це повідомляє Sport.ua.
Останній рік вихованець рівненського футболу грав на правах оренди за бельгійський Кортрейк, а після її закінчення повернувся до Руха, якому належить до 30 червня 2025 року.
За інформацією нашого джерела Сич, принаймні, старт сезону точно проведе в львівській команді.
Поки що в розташуванні Руха немає жодного потенційного літнього новачка. Підопічним Віталія Пономарьова залишилося зіграти ще два спаринги: 21 липня – з Металістом 1925 і Агробізнесом.
Раніше XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!