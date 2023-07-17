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Сич розпочне сезон у складі Руха

Сич повернувся у Рух
Сьогодні 20:52 200 0
Сич розпочне сезон у складі Руха
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олексій Сич

Джерело - sport.ua.

Правий захисник молодіжної збірної України Олексій Сич після нетривалого відпочинку 18 липня відновить тренувальний процес у складі львівського Руха.

Про це повідомляє Sport.ua.

Останній рік вихованець рівненського футболу грав на правах оренди за бельгійський Кортрейк, а після її закінчення повернувся до Руха, якому належить до 30 червня 2025 року.

За інформацією нашого джерела Сич, принаймні, старт сезону точно проведе в львівській команді.

Поки що в розташуванні Руха немає жодного потенційного літнього новачка. Підопічним Віталія Пономарьова залишилося зіграти ще два спаринги: 21 липня – з Металістом 1925 і Агробізнесом.

Раніше XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ.

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