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XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ

Клуби УПЛ мають визначитися до 12:00 середи, 19 липня
Сьогодні 15:15 245 0
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі нові подробиці сьогоднішньої онлайн-наради представників 11 клубів УПЛ щодо єдиного телепулу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Рух виявив готовність взяти на себе фінансову відповідальність за реалізацію проєкту УПЛ ТБ.

Також є варіант з телеканалом XSport, який запропонував контракт за системою 3+2, але поки що не представив детальний бізнес-план.

Також визначився кінцевий термін переговорів. Клуби УПЛ мають визначитися до 12:00 середи, 19 липня.

Нагадаємо, Верес проведе матч 1 туру з Поліссям у Житомирі.

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