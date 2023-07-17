XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі нові подробиці сьогоднішньої онлайн-наради представників 11 клубів УПЛ щодо єдиного телепулу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Рух виявив готовність взяти на себе фінансову відповідальність за реалізацію проєкту УПЛ ТБ.
Також є варіант з телеканалом XSport, який запропонував контракт за системою 3+2, але поки що не представив детальний бізнес-план.
Також визначився кінцевий термін переговорів. Клуби УПЛ мають визначитися до 12:00 середи, 19 липня.
Нагадаємо, Верес проведе матч 1 туру з Поліссям у Житомирі.
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