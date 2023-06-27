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Кортрейк вирішив не активовувати викуп Сича

Олексій Сич повернеться до Руху
Сьогодні 12:10 249 0
Кортрейк вирішив не активовувати викуп Сича
#Кортрейк, #Рух Львів, #Олексій Сич

Джерело - sport.ua.

Бельгійський Кортрейк не оформлюватиме повноцінний викуп правого захисника Руха Олексія Сича.

Про це повідомляє Sport.ua.

22-річний футболіст виступав за команду на правах оренди та тепер повернеться до Львова. Кортрейк відмовився платити 2 мільйони євро, які були вказані в договорі – клуб не може стільки витратити.

Зазначається, що угода відбулася б лише у тому випадку, якби бельгійці одразу мали варіант для перепродажу українця за більшу суму, однак запитів не поступило.

У минулому сезоні Сич провів 14 матчів у Бельгії, відзначившись голом та асистом.

Нагадаємо гол Сича допоміг Кортрейку здолати Левен.

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