Кортрейк вирішив не активовувати викуп Сича

Джерело - sport.ua.
Бельгійський Кортрейк не оформлюватиме повноцінний викуп правого захисника Руха Олексія Сича.
Про це повідомляє Sport.ua.
22-річний футболіст виступав за команду на правах оренди та тепер повернеться до Львова. Кортрейк відмовився платити 2 мільйони євро, які були вказані в договорі – клуб не може стільки витратити.
Зазначається, що угода відбулася б лише у тому випадку, якби бельгійці одразу мали варіант для перепродажу українця за більшу суму, однак запитів не поступило.
У минулому сезоні Сич провів 14 матчів у Бельгії, відзначившись голом та асистом.
Нагадаємо гол Сича допоміг Кортрейку здолати Левен.