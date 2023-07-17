Головне
Середа та Болюх стали срібними призерами чемпіонату світу та здобули олімпійську ліцензію
Сьогодні 13:20 656
Шахтар підпише бразильського захисника
Сьогодні 21:37 65
Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу
Сьогодні 18:50 645
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Сьогодні 15:15 387
Стартував продаж квитків на бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:55 550
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 13:24 4730
Авіакомпанія Windrose стала генеральним партнером Дніпра-1
Сьогодні 12:00 471
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 11:41 288670 23
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу
Сьогодні 10:38 61535
Мексика переграла Панаму у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ
Сьогодні 10:16 647
Прямі трансляції

ПСЖ включився у боротьбу за Кейна

ПСЖ хоче підписати лідера Тоттенгема
Сьогодні 19:08 241 0
ПСЖ включився у боротьбу за Кейна
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ намагається переконати форварда Тоттенгема Гаррі Кейна продовжити кар'єру саме у паризькому клубі, попри інтерес з боку Баварії.

Про це повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Аоуна.

Якщо парижанам не вдасться переконати Кейна, то вони зроблять Тоттенгему пропозицію, від якої "важко відмовитися".

Актуально:   Президент Баварії: Кейн чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято

Паралельно ПСЖ активував переговори з нападником Ювентуса Душаном Влаховичем, який є запасним варіантом.

У минулому сезоні Кейн забив у 38 матчах АПЛ 30 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла альтернативу Кейну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 11381 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 288670 23
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу 61535
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 72771
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 13762
Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України Рейтинг WTA: Світоліна повернула статус першої ракетки України 310844 3
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45381
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19969 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31922
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11759
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6443
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128163