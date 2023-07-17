ПСЖ включився у боротьбу за Кейна

ПСЖ хоче підписати лідера Тоттенгема

ПСЖ намагається переконати форварда Тоттенгема Гаррі Кейна продовжити кар'єру саме у паризькому клубі, попри інтерес з боку Баварії.

Про це повідомляє журналіст Foot Mercato Санті Аоуна.

Якщо парижанам не вдасться переконати Кейна, то вони зроблять Тоттенгему пропозицію, від якої "важко відмовитися".

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Паралельно ПСЖ активував переговори з нападником Ювентуса Душаном Влаховичем, який є запасним варіантом.

У минулому сезоні Кейн забив у 38 матчах АПЛ 30 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Баварія знайшла альтернативу Кейну.