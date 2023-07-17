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Баварія знайшла альтернативу Кейну

Форвард збірної Франції Коло Муані, який нині виступає в складі німецького Айнтрахта, може найближчим часом змінити клубну прописку
Сьогодні 17:40 136 0
Баварія знайшла альтернативу Кейну
Фото - gettyimages
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Коло-Муані

Джерело - football24.ua.

Керівництво Баварії націлене на підписання форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.

Про це повідомляє RMC.

Керівництво чемпіонів Німеччини вбачає форварда альтернативним варіантом Гаррі Кейну, який не спішить покидати Тоттенхем.

Актуально:   Президент Баварії: Кейн чітко дав зрозуміти, що його рішення прийнято

Ще одним претендентом на француза називають лондонський Челсі. "Сині" перебувають в контакті з керівництвом німецького клубу, але офіційних пропозицій ще не робили.

Контракт Коло Муані з Айнтрахтом розрахований до 2027 року. Раніше член правління "орлів" Аксель Гельманн розповів, що клуб продасть француза не менше ніж за 90 мільйонів євро.

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