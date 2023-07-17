Баварія знайшла альтернативу Кейну

Джерело - football24.ua.
Керівництво Баварії націлене на підписання форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані.
Про це повідомляє RMC.
Керівництво чемпіонів Німеччини вбачає форварда альтернативним варіантом Гаррі Кейну, який не спішить покидати Тоттенхем.
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Ще одним претендентом на француза називають лондонський Челсі. "Сині" перебувають в контакті з керівництвом німецького клубу, але офіційних пропозицій ще не робили.
Контракт Коло Муані з Айнтрахтом розрахований до 2027 року. Раніше член правління "орлів" Аксель Гельманн розповів, що клуб продасть француза не менше ніж за 90 мільйонів євро.
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