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Збірна України повернулася до варіанту з розглядом натуралізації захисника клубу АПЛ

Сергій Ребров прокоментував можливе залучення Макса Кілмана до збірної України
Сьогодні 18:24 460 0
Збірна України повернулася до варіанту з розглядом натуралізації захисника клубу АПЛ
#Сергій Ребров, #Макс Кілман

Джерело - fanday.net.

Збірна України повернулася до варіанту з потенційним залученням захисника англійського Вулвергемптона Макса Кілмана.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров у коментарі FanDay.

"Так, Кілман – це кандидат [у збірну України]. Але у нас у збірній багато гідних кандидатів на позицію центрального захисника. Я не юрист, і не можу оцінити, коли у нього буде можливість грати за команду.

У нас багато сильних кандидатів, деякі з них добре грають у Європі. Ніхто з тренерів не відмовиться від хорошого гравця. Про Кілмана давайте поговоримо пізніше після того, як він отримає громадянство. Він виступав за англійську збірну з міні-футболу. Кілмана я почну розглядати не раніше, ніж він отримає українське футбольне громадянство. Можливо, в УАФ знають, на якому етапі вирішення цього питання", – сказав Ребров.

26-річний Макс Кілман народився у Лондоні і виступає в англійському Вулвергемптоні. Водночас батьки футболіста мають українське походження, що відкривало можливість його загравання за збірну.

У 2021 році Кілман повідомив про отримання українського паспорта та розглядався як кандидат на виклик до національної збірної. Проте на заваді дебюту Макса у складі "синьо-жовтих" став регламент ФІФА: перед тим, як розпочати виступи у футболі, Кілман зіграв за збірну Англії з футзалу 25 матчів, а отже не мав можливості бути заграним за національну команду України.

Раніше повідомлялося, що в УАФ планують заграти Кілмана за збірну України.

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