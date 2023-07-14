Надєїн - про єдиний телепул: Іти в колгосп ми не хочемо

Президент Вереса розповів про проєкт УПЛ-ТБ

Проєкт УПЛ-ТБ залишився невідомим для клубів української Прем'єр-ліги.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн.

"У нас сьогодні було два фактично варіанти, бо Сетанта відмовилася від телепулу, де нема усіх 16 клубів. Вони готові тільки при умові, що лише 16 буде. Тому у нас лишилося два варіанти – або пропозиція УПЛ ТБ, або клуб сам буде займатися трансляцією. Але для нас пропозиція УПЛ ТБ так і залишається невідомим.

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Ми ніяк не можемо зрозуміти цього формату, і нам пропонують інвестувати в проєкт, у якому нема менеджменту, нема бюджету, нема окупності. Відповідно, в такий проєкт складно буде інвестувати. Тому ми просто не бачимо у цьому сенсу. Для нас залишається єдиний варіант – транслювати на Veres TV. Далі ми готові, якщо зʼявиться менеджмент, зʼявиться якась концепція, зʼявиться бюджет, ми готові розглядати варіант долучитися.

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Бо ми завжди розуміємо, що єдиний варіант усім заробити – в обʼєднанні. Але ніде у світі нема такого формату, як УПЛ ТБ. Продають, як правило, права професійним бродкастерам, професійним компаніям, які цим займаюся. Іти в колгосп ми не хочемо, а нам пропонують іти в колгосп фактично. Зайти в колгосп , в ОСББ, де купа учасників без нормального керівництва, без концепції, без моделі, без бюджету – вибачте мене.

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У цю історію не готові заходити. Тому, на жаль, пулу не було, бо не було як мінімум трьох клубів, які відразу відмовилися від пулу. Ми втратили фактично 6 млн доларів, які пропонувала Сетанта або подібні до них, якби у нас був єдиний пул, і я вважаю, що це втрата для українського футболу. А зараз ліпити із того, що є – 12, 10, 11 – це все вже не той формат. Без очевидної фінансової моделі ми в це не граємо.

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Ми все одно ставимо за задачу самоокупність клубу, стійкість фінансову, у першу чергу. Тому ми не можемо відходити від тих принципів, які нами продекларовані. Тому ми розвиваємо і Veres TV, ми будемо там акумулювати авдиторію, будемо розвивати канал, будемо пробивати авдиторію до наших ресурсів. Відповідно, далі, коли вже побачимо реальні цифри, зможемо вже активно співпрацювати. Є країни, де нема телепулу. А щоб телепул був – треба або всім сісти й обʼєднатися, зустрітися першими особами, або політична воля уряду, як це зробили, наприклад, в Іспанії.

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Є країни, де нема телепулу досі – Греція, де кожен клуб сам вирішує ці питання. На жаль, поки ми в цій ситуації. Щоб ми одне одного не вмовляли, без єдиного рішення економіки там не буде. Тому ідемо у свій проєкт", - заявив Надєїн.

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