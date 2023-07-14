Головне
Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті
Вчора 22:17 1999 3
Сестри Алексіїви відібралися до фіналу чемпіонату світу-2023 у технічній програмі
Сьогодні 14:18 235
Коновалов вийшов до фіналу чемпіонату світу-2023
Сьогодні 14:06 260
Дюбуа: Я повинен влаштувати Усику пекло в ринзі
Сьогодні 12:41 296
Рибалка перейшов у ЛНЗ - Transfermarkt
Сьогодні 12:14 344
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023
Сьогодні 09:53 50280
Усик: Мене не хвилює пояс WBC, мені потрібен Ф’юрі
Сьогодні 09:10 934
Інтер готує офіційну пропозицію щодо трансферу Трубіна
Сьогодні 08:10 727
АЕК розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 20:16 1431
Усик прокоментував можливе завершення кар'єри
Вчора 19:34 2096
Прямі трансляції

Setanta Sports відмовилась від участі в тендері УПЛ

Setanta Sports не буде транслювати УПЛ
Сьогодні 13:25 457 0
Setanta Sports відмовилась від участі в тендері УПЛ
#Setanta Sports, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports остаточно відмовилась від участі в тендері на трансляцію матчів нового сезону в УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також вказано, що є дві можливі причини такого рішення:

1. Setanta була готова у випадку наявності централізованих прав (начебто з розрахунку на 12 клубів, але цей варіант не підтримали три команди УПЛ)

2. Setanta провела попередні перемовини з можливими виробниками телеконтенту й отримала завищену суму у 10 тисяч (доларів) за гру (середня сума трансляції одного матчу для УПЛ ТБ вираховувалася у межах 6 тис).

Раніше УПЛ сформувала календар першого кола.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО 3104 2
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової 4354
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 11474
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 50280
Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували 21920
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 4900
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14828
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76871
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22870
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2810
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26612
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38206 1