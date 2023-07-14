Setanta Sports відмовилась від участі в тендері УПЛ

Setanta Sports не буде транслювати УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports остаточно відмовилась від участі в тендері на трансляцію матчів нового сезону в УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також вказано, що є дві можливі причини такого рішення:

1. Setanta була готова у випадку наявності централізованих прав (начебто з розрахунку на 12 клубів, але цей варіант не підтримали три команди УПЛ)

2. Setanta провела попередні перемовини з можливими виробниками телеконтенту й отримала завищену суму у 10 тисяч (доларів) за гру (середня сума трансляції одного матчу для УПЛ ТБ вираховувалася у межах 6 тис).

Раніше УПЛ сформувала календар першого кола.

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