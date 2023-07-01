Довбик - найкращий гравець сезону в УПЛ

Джерело - УПЛ.

Нападника Дніпра-1 Артема Довбика визнано найкращим гравцем Української Прем’єр-ліги в сезоні-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Форвард переміг в опитуванні представників клубів УПЛ, набравши 28 балів. Артема включили до своїх анкет 12 із 15 команд, у шести випадках Довбика розмістили на першому місці.

Другий рядок опитування зайняв півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок (16 балів). Трійку найкращих замкнув хавбек Шахтаря Георгій Судаков (12 балів). У списку найкращих – вінгер Шахтаря Михайло Мудрик, який перейшов у Челсі (8 балів), хавбек Динамо Віталій Буяльський (7 балів) та нападник Зорі Назарій Русін (7 балів).

Раніше повідомлялося, що Лаціо зацікавлений у підписані Довбика.