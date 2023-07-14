Головне
Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті
Вчора 22:17 1872 3
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023
Сьогодні 09:53 45153
АЕК розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 20:16 1352
Усик прокоментував можливе завершення кар'єри
Вчора 19:34 1935
Усик запропонував провести бій Мак-Грегору
Вчора 17:36 698
Світоліна поступилася Вондроушовій у півфіналі Вімблдона
Вчора 16:53 1927 6
Тренер Брюгге назвав головну вимогу до Яремчука
Вчора 14:23 1258
Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ
Вчора 13:39 594
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
12.07.2023 21:59 1031
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
12.07.2023 19:53 1536 1
Прямі трансляції

Михайленко очолить кіпрський клуб

Дмитро Михайленко спробує повернути Акрітас Хлоракас в еліту кіпрського футболу.
Сьогодні 11:39 305 0
Михайленко очолить кіпрський клуб
#Дмитро Михайленко

Джерело - sportarena.com.

Український фахівець Дмитро Михайленко очолить кіпрський клуб Акрітас Хлоракас.

Про це повідомляє Sportarena.

Український фахівець розпочинав тренерську кар’єру в Дніпрі у 2009 році. Згодом тренував СК Дніпро-1 (2017-2020) і кіпрський Пафос (2020-2021). Минулого сезону Михайленко очолював юнацьку команду Пафоса.

Акрітас Хлоракас за підсумками минулого чемпіонату посів під керівництвом російського тренера Дениса Лактіонова передостаннє місце у групі вибування елітного дивізіону Кіпру. Новий сезон майбутня команда Михайленка проведе в Дивізіоні 2.

Нагадаємо, нападник Динамо перейшов в АЕК.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 4855
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 45153
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО 2721 2
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової 3914
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 11371
Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували 18451
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79314 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22865
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2472
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115461
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 127952
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19837 1