Дмитро Михайленко спробує повернути Акрітас Хлоракас в еліту кіпрського футболу.

Український фахівець Дмитро Михайленко очолить кіпрський клуб Акрітас Хлоракас.

Про це повідомляє Sportarena.

Український фахівець розпочинав тренерську кар’єру в Дніпрі у 2009 році. Згодом тренував СК Дніпро-1 (2017-2020) і кіпрський Пафос (2020-2021). Минулого сезону Михайленко очолював юнацьку команду Пафоса.

Акрітас Хлоракас за підсумками минулого чемпіонату посів під керівництвом російського тренера Дениса Лактіонова передостаннє місце у групі вибування елітного дивізіону Кіпру. Новий сезон майбутня команда Михайленка проведе в Дивізіоні 2.

Нагадаємо, нападник Динамо перейшов в АЕК.