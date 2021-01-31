Джерело - Tribuna.com.
Кіпрський Пафос розірвав контракт з головним тренером Дмитром Михайленком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
47-річний українець негайно покине свою посаду. Рішення прийнято на підставі останніх незадовільних результатів команди.
Михайленко очолив клуб з Кіпру 21 жовтня 2020 року. Під його керівництвом команда здобула 4 перемоги, 5 разів зіграла внічию і 6 разів поступилася в 15 матчах внутрішнього чемпіонату.
Сьогодні Пафос вдома програв Ларнаці з рахунком 1:4, а в останніх 4 матчах набрав 1 очко. Після 22 турів команда йде 9-й в таблиці чемпіонату Кіпру.
У тренерський штаб Михайленко входив колишній коуч Рубіна росіянин Роман Шаронов.
Раніше український фахівець очолював Дніпро-1, а також працював асистентом і виконуючим обов'язки головного тренера Дніпра.
Новий тренерський штаб представлять найближчими днями.
Нагадаємо, Рудько продовжив контракт з кіпрським Пафосом.