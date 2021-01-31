Фахівець пропрацював три місяці

Кіпрський Пафос розірвав контракт з головним тренером Дмитром Михайленком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

47-річний українець негайно покине свою посаду. Рішення прийнято на підставі останніх незадовільних результатів команди.

Михайленко очолив клуб з Кіпру 21 жовтня 2020 року. Під його керівництвом команда здобула 4 перемоги, 5 разів зіграла внічию і 6 разів поступилася в 15 матчах внутрішнього чемпіонату.

Сьогодні Пафос вдома програв Ларнаці з рахунком 1:4, а в останніх 4 матчах набрав 1 очко. Після 22 турів команда йде 9-й в таблиці чемпіонату Кіпру.

У тренерський штаб Михайленко входив колишній коуч Рубіна росіянин Роман Шаронов.

Раніше український фахівець очолював Дніпро-1, а також працював асистентом і виконуючим обов'язки головного тренера Дніпра.

Новий тренерський штаб представлять найближчими днями.

Нагадаємо, Рудько продовжив контракт з кіпрським Пафосом.