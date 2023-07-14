Челсі готовий включитися у боротьбу за Неймара

Неймар влітку може змінити клуб

У Челсі бразильський форвард ПСЖ Неймар значиться як потенційна трансферна мета на нинішнє літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Le Parisien.

Повідомляється, що "пенсіонери" готові підписати 31-річного гравця, якщо той заявить про бажання піти з паризького клубу. У самому ПСЖ, як відомо, ще не визначилися з долею бразильця.

Наразі Неймар завершує відновлення після травми.

Нагадаємо, Барселоні пропонували Неймара, але каталонці відмовилися.

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