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Челсі готовий включитися у боротьбу за Неймара

Неймар влітку може змінити клуб
Сьогодні 10:12 301 0
Челсі готовий включитися у боротьбу за Неймара
Фото: Getty Images
#Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - sport.ua.

У  Челсі бразильський форвард ПСЖ Неймар значиться як потенційна трансферна мета на нинішнє літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Le Parisien.

Повідомляється, що "пенсіонери" готові підписати 31-річного гравця, якщо той заявить про бажання піти з паризького клубу. У самому ПСЖ, як відомо, ще не визначилися з долею бразильця.

Наразі Неймар завершує відновлення після травми.

Нагадаємо, Барселоні пропонували Неймара, але каталонці відмовилися.

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