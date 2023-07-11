Неймар відновився після травми та повернувся до тренувань з ПСЖ

Футболісти ПСЖ пройшли кілька медичних і фізичних тестів

Вінгер ПСЖ Неймар відновився після травми гомілкостопу.

Про це повідомляє L’Equipe.

Через це бразилець пропускав залишок минулого сезону.

У понеділок ПСЖ розпочав передсезонну підготовку без гравців збірних, які мають приєднатися до команди 17 липня. Разом з іншими розпочав готуватися і Неймар.

Футболісти команди пройшли кілька медичних і фізичних тестів.

Бразилець виконав усю заплановану роботу, намагаючись не перенавантажувати гомілкостоп.

Нагадаємо, Барселоні пропонували Неймара, але каталонці відмовилися.

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