Неймар відновився після травми та повернувся до тренувань з ПСЖ

Джерело - L'Équipe.
Вінгер ПСЖ Неймар відновився після травми гомілкостопу.
Про це повідомляє L’Equipe.
Через це бразилець пропускав залишок минулого сезону.
У понеділок ПСЖ розпочав передсезонну підготовку без гравців збірних, які мають приєднатися до команди 17 липня. Разом з іншими розпочав готуватися і Неймар.
Футболісти команди пройшли кілька медичних і фізичних тестів.
Бразилець виконав усю заплановану роботу, намагаючись не перенавантажувати гомілкостоп.
Нагадаємо, Барселоні пропонували Неймара, але каталонці відмовилися.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!