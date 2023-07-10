Вінгер французького ПСЖ Неймар міг повернутися до іспанської Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Агенти пропонували каталонцям кандидатуру бразильця, але Барселона відмовилася через дві причини: неможливість оформлення трансферу через фінансові труднощі, а також через побоювання тренерського штабу, що Неймар стане відволікаючим фактором для гравців та створить проблеми у роздягальні. Тренера команди вважають, що атмосфера важливіша, адже сумніваються у рівні майстерності бразильця.

Зазначається, що кандидатура 31-річного вінгера пропонувалася Барселоні після того, як у клуб відмовився повертатися Ліонель Мессі. Але епоху Неймара у Каталонії вважають завершеною.

Нагадаємо, що Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 роки.

Напередодні Неймара оштрафували на 3,3 млн доларів за створення ставка в Бразилії.