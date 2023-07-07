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ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе

Сьогодні 11:25 165 0
ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе
#Ліверпуль, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Англійський Ліверпуль хоче підсилити свій склад нинішнім нападником паризького ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Еду Агірре.

Парижани отримали від червоних пропозицію про перехід Мбаппе. Француза оцінено в суму 200 млн євро.

Повідомляється, що мерсисайдці досить активні у переговори.

Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе відмовився від пролонгації контракту з ПСЖ і влітку 2024 року він отримає статус вільного агента.

Нагадаємо Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік.

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