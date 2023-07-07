ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе

Джерело - sport.ua.
Англійський Ліверпуль хоче підсилити свій склад нинішнім нападником паризького ПСЖ Кіліаном Мбаппе.
Про це повідомляє журналіст Еду Агірре.
Парижани отримали від червоних пропозицію про перехід Мбаппе. Француза оцінено в суму 200 млн євро.
Повідомляється, що мерсисайдці досить активні у переговори.
Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе відмовився від пролонгації контракту з ПСЖ і влітку 2024 року він отримає статус вільного агента.
Нагадаємо Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік.