ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе

Англійський Ліверпуль хоче підсилити свій склад нинішнім нападником паризького ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Еду Агірре.

Парижани отримали від червоних пропозицію про перехід Мбаппе. Француза оцінено в суму 200 млн євро.

Повідомляється, що мерсисайдці досить активні у переговори.

Раніше стало відомо, що Кіліан Мбаппе відмовився від пролонгації контракту з ПСЖ і влітку 2024 року він отримає статус вільного агента.

Нагадаємо Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік.