Тренер Брюгге назвав головну вимогу до Яремчука

Український нападник Брюгге Роман Яремчук повинний додавати більше темпу у своїй грі.

Про це розповів наставник бельгійського клубу Ронні Дейла.

"Він багато чому навчився після минулого сезону, який був для нього важким. Роман – дуже позитивний гравець. Просто деякі речі в нього мають бути кращими, і саме на цьому слід зараз зосередитися.

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Не варто думати про те, чого від нього чекають, чи про минулий сезон. Яремчуку потрібно інтенсивніше рухатися ногами, додавати більше темпу у свою гру. Він – топовий гравець, і ми бачимо його силу. Але це ще не той Яремчук, якого ми знали раніше", – розповів Дейла.