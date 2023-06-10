Яремчук став майже удвічі дешевшим на порталі Transfermarkt

Transfermarkt оновив ціни українцям у Бельгії

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Роман Яремчук із Брюгге коштує 5 млн євро, причому його ціна врятувала майже вдвічі - з 9 млн євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Захисник Кортрейка Олексій Сич коштує 600 тисяч євро (було 650 тисяч).

Стільки ж складає трансферна вартість Олександра Драмбаєва із Зюлте-Варегема (раніше коштував 700 тисяч).

Трансферна вартість українців у чемпіонаті Бельгії:

1. Роман Яремчук (Брюгге) - 5 млн євро

2–3. Олексій Сич (Кортрейк) - 600 тисяч євро

2–3. Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем) - 600 тисяч євро

4–5. Олександр Філіппов (Сент-Трюйден) - 200 тисяч євро

4–5. Денис Бунчуков (Серен) - 200 тисяч євро

Раніше повідомлялося, що новий наставник Брюгге розраховує на Яремчука.